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    Шоу-биз

    Самая сексуальная миллиардерша снялась в клипе в откровенном боди с леопардом

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    Инста-дива Кайли Дженнер - Самая сексуальная миллиардерша снялась в клипе в откровенном боди с леопардом
    Инста-дива Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    В одной из сцен знаменитость проходит мимо очередной двери в коридоре, за которой ее встречает леопард

    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, приняла участие в съемках клипа на песню WAP рэперш Cardi B и Megan Thee Stallion. Об этом сообщает Daily Mail.

    На кадрах 22-летняя Дженнер медленно дефилирует по длинному коридору, оформленному в стиле мультфильма «Алиса в Стране чудес». Она одета в откровенное боди с мантией, глубоким декольте и леопардовым принтом, а также в ботфорты и длинные перчатки такой же расцветки.

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    Самая сексуальная миллиардерша снялась в клипе в откровенном боди с леопардом
    Самая сексуальная миллиардерша снялась в клипе в откровенном боди с леопардом
    Самая сексуальная миллиардерша снялась в клипе в откровенном боди с леопардом
    Самая сексуальная миллиардерша снялась в клипе в откровенном боди с леопардом
    Самая сексуальная миллиардерша снялась в клипе в откровенном боди с леопардом
    instagram.com/kyliejenner/

    Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

    «Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.

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