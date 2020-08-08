Самая сексуальная миллиардерша снялась в клипе в откровенном боди с леопардом



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Инста-дива Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

В одной из сцен знаменитость проходит мимо очередной двери в коридоре, за которой ее встречает леопард

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, приняла участие в съемках клипа на песню WAP рэперш Cardi B и Megan Thee Stallion. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах 22-летняя Дженнер медленно дефилирует по длинному коридору, оформленному в стиле мультфильма «Алиса в Стране чудес». Она одета в откровенное боди с мантией, глубоким декольте и леопардовым принтом, а также в ботфорты и длинные перчатки такой же расцветки.

Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

«Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.