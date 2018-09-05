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    Шоу-биз

    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был

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    Фредди Меркьюри - Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Фредди Меркьюри

    5 сентября знаменитому рок-музыканту, лидеру группы Queen Фредди Меркьюри исполнилось бы 72 года

    Легендарный Фаррух Булсара, певец и музыкант, вокалист рок-группы Queen, которого весь мир знает как Фредди Меркьюри, родился 5 сентября 1946 года на острове Занзибар.

    Фредди пел в школьном хоре, а в старших классах создал музыкальную группу: парни играли на вечеринках. Также он учился в художественном колледже, параллельно продолжал заниматься музыкой.

    Когда артист предложил переименовать группу Smile, в которой он пел, в Queen, он взял себе псевдоним Меркьюри. С этого момента и началась история успеха коллектива и самого Фредди.

    Журналисты часто спрашивали, в чем секрет такого невероятного успеха Queen, Меркьюри без ложной скромности уверенно отвечал: «Секрет успеха — моя неотразимая харизма!». С этим трудно спорить. Почти все песни написал для группы Фредди, именно его мощный голос и манера поведения на сцене завораживали зрителей.

    Его природным голосом был баритон, но обычно он пел тенором, легко поднимаясь до сопрано или опускаясь до бархатистого баса.

    Он умер от СПИДа в 1991 году, но до сих пор его имя окружено мифами и легендами, люди спорят о его жизни и его смерти. Уже после того, как Фредди покинул этот мир, стало известно: в начале 70-х один из друзей познакомил музыканта с Мэри Остин. Девушка стала его женой, они с Меркьюри прожили 7 лет. А потом Фредди влюбился в мужчину и честно рассказал об этом жене.

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    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был
    Сегодня Фредди Меркьюри исполнился бы 72 года: вспоминаем каким он был

    Артист вошел в список 100 величайших британцев, согласно опросу BBC, и попал в рейтинг 100 лучших вокалистов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

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