Кортни Кардашьян вернулась к бывшему через две недели после расставания



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Юнес Бенджимы и Кортни Кардашьян

В СМИ поступает очень противоречивая информация

Так, вчера 39-летнюю Кортни Кардашьян и ее бывшего 25-летнего бойфренда видели в машине звезды реалити-шоу. Папарацци сфотографировали пару поздно вечером, когда они о чем-то беседовали.

В то же время источник рассказал порталу TMZ, что Кортни и Юнес Бенджимы встретились по инициативе молодого человека, чтобы поговорить. Якобы они обсуждали расставание (зачем?), а затем отправились на ужин в ресторан японской кухни. После бывшие любовники смотрели из окна автомобиля на закат над океаном. Совсем не похоже на простую встречу двух давних знакомых, согласитесь!

О расставании Кортни и Юнеса стало известно в начале августа. Бенджима заметили на пляже с другой девушкой, а Кортни отметила, что ушла от него из-за измен.

Джерело: graziamagazine.ru