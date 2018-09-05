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    Шоу-биз

    Кортни Кардашьян вернулась к бывшему через две недели после расставания

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    <span>Юнес Бенджимы и&nbsp;Кортни Кардашьян</span> - Кортни Кардашьян вернулась к бывшему через две недели после расставания
    Юнес Бенджимы и Кортни Кардашьян

    В СМИ поступает очень противоречивая информация

    Так, вчера 39-летнюю Кортни Кардашьян и ее бывшего 25-летнего бойфренда видели в машине звезды реалити-шоу. Папарацци сфотографировали пару поздно вечером, когда они о чем-то беседовали.

    В то же время источник рассказал порталу TMZ, что Кортни и Юнес Бенджимы встретились по инициативе молодого человека, чтобы поговорить. Якобы они обсуждали расставание (зачем?), а затем отправились на ужин в ресторан японской кухни. После бывшие любовники смотрели из окна автомобиля на закат над океаном. Совсем не похоже на простую встречу двух давних знакомых, согласитесь!

    О расставании Кортни и Юнеса стало известно в начале августа. Бенджима заметили на пляже с другой девушкой, а Кортни отметила, что ушла от него из-за измен.

    Джерело: graziamagazine.ru

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