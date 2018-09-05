Памела Андерсон эмоционально поддержала своего бойфренда-футболиста на чемпионате Франции

Увидеть Памелу на трибуне спортивного матча теперь - обычное дело. С азартом она болеет за команду своего бойфренда Адиля Рами и общается с девушками его коллег-футболистов. На днях состоялся матч «Марсель» - «Монако» в рамках чемпионата Франции, и Памеле удалось своими глазами увидеть триумф клуба, за который играет ее возлюбленный.

Матч выдался напряженным и завершился со счетом 3-2 в пользу «Марселя». Гол в ворота соперников Адилю забить не удалось, но он сделал для этого все возможное. Памела в свою очередь заметно нервничала, хватаясь то за руки своих соседок-болельщиц, то за бокал с вином.

Напомним, в прошлом году Памела решила покинуть Америку и переехать на юг Франции. Во время Гран-при «Формулы-1» она познакомилась с защитником футбольного клуба «Марсель» Адилем Рами. Это была любовь с первого взгляда, их не смутила ни разница в возрасте (Памеле - 51, Адилю - 32), ни тот факт, что она почти не говорит на французском, а он плохо владеет английским.