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    Шоу-биз

    Памела Андерсон эмоционально поддержала своего бойфренда-футболиста на чемпионате Франции

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    Памела Андерсон эмоционально поддержала своего бойфренда-футболиста на чемпионате Франции

    Памела Андерсон была замужем за Томми Ли и Кидом Роком и хорошо знает, что такое быть возлюбленной рокеров и отъявленных хулиганов

     Сейчас в ее личной истории новая полоса - переступив порог 50-летия, она познает жизнь подруги футбольной звезды.

    Увидеть Памелу на трибуне спортивного матча теперь - обычное дело. С азартом она болеет за команду своего бойфренда Адиля Рами и общается с девушками его коллег-футболистов. На днях состоялся матч «Марсель» - «Монако» в рамках чемпионата Франции, и Памеле удалось своими глазами увидеть триумф клуба, за который играет ее возлюбленный.

    Матч выдался напряженным и завершился со счетом 3-2 в пользу «Марселя». Гол в ворота соперников Адилю забить не удалось, но он сделал для этого все возможное. Памела в свою очередь заметно нервничала, хватаясь то за руки своих соседок-болельщиц, то за бокал с вином.

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    Памела Андерсон эмоционально поддержала своего бойфренда-футболиста на чемпионате Франции
    Памела Андерсон эмоционально поддержала своего бойфренда-футболиста на чемпионате Франции
    Памела Андерсон эмоционально поддержала своего бойфренда-футболиста на чемпионате Франции
    Памела Андерсон эмоционально поддержала своего бойфренда-футболиста на чемпионате Франции

    Напомним, в прошлом году Памела решила покинуть Америку и переехать на юг Франции. Во время Гран-при «Формулы-1» она познакомилась с защитником футбольного клуба «Марсель» Адилем Рами. Это была любовь с первого взгляда, их не смутила ни разница в возрасте (Памеле - 51, Адилю - 32), ни тот факт, что она почти не говорит на французском, а он плохо владеет английским.

    «Адиль смотрит на меня - и не может поверить, что мне 50. Он называет меня инопланетянкой. Он говорит: "Перестань, тебе 30 лет! Покажи мне свои водительские права! Есть много девушек моложе тебя, но они так не выглядят. Как ты это делаешь?" В ответ ему я отмечаю, что нам столько лет, на сколько мы себя чувствуем».

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