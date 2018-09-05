Королева Елизавета II и ее зонтики: яркий способ спрятаться от дождя



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большая коллекция зонтов

Королева Великобритании славится своей любовью к шляпкам и ярким нарядам. И под каждый наряд у нее есть отдельный зонт

У королевы Елизаветы II большая коллекция зонтов. Причем все они прозрачные и отличаются лишь цветной полоской внизу. Модель называется Birdcage, а изготавливает ее бренд Fulton.

Королева любит подбирать зонты под наряд, чтобы его отделка была такого же цвета, как и шляпа и костюм. И этот простой трюк помогает Ее Величеству даже в пасмурную дождливую погоду выглядеть безупречно.

В 2006 году Fulton даже был награжден Ордером Королевского доверия (Royal Warrant) за высокое качество и эксклюзивность.

Есть еще одна причина, почему королева выбирает именно модель Birdcage.

«Прозрачный куполообразный зонт Birdcage гарантирует идеальную защиту от капризной британской погоды, но при этом не отгораживает королеву от остальных людей», – объяснил представитель Fulton.

Процесс изготовления таких зонтов не так прост, как может показаться. За несколько месяцев до предполагаемого выхода королевы в том или ином наряде в Fulton отправляют образцы тканей для подбора оттенка ручки и отделки зонта. Затем креативная команда во главе с дизайнером приступает к работе.

Не факт, что в этот день будет идти дождь, но Ее Величество не может позволить себе появится на мероприятии с аксессуром, который не подходит ее образу.

Джерело: boredpanda.com