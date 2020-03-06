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    Жизнь

    «Все ж знают, что победит группа Little Big»: Владимир Остапчук угодил в скандал из-за Евровидения

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    Украинский телеведущий Владимир Остапчук - «Все ж знают, что победит группа Little Big»: Владимир Остапчук угодил в скандал из-за Евровидения
    Украинский телеведущий Владимир Остапчук

    Остапчук во время своего выступления посоветовал зрителям не покупать билеты на Евровидение, поскольку

    4 марта Владимира пригласили разогревать публику перед концертом группы Kazka. Во время своего выступления Остапчук отпускал шутки, некоторые из которых вызывали недоумение у зрителей. Так, Владимир, во время своего выступления посоветовал зрителям не покупать билеты на Евровидение, поскольку «все ж знают, что победит Little Bi».

    «Все ж знают, что победит группа Little Big, правильно? Ну как бы, никто не сомневается даже», - заявил Остапчук. Эта фраза вызвала недоумение у присутствующей на концерте публики, и по залу вместо аплодисментов прокатился недовольный ропот.  Видео момента сам Остапчук опубликовал в своих stories в Instagram.

    Ранее сообщалось, что на Евровидении 2020 Россию представит группа Little Big. От Украины на конкурс поедет группа Go-A. Музыкантны отказались переводить песню на английский язык. Украинская певица Jerry Heil также предсказала России победу на Евровидении-2020 и спровоцировала скандал.

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