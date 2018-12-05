Сергей Бабкин озвучил зеленого монстрика-ворчуна Гринча



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Сергей Бабкин

Музыкант признался, что после трех дней дубляжа у него болело все тело

В мировом прокате Гринча главного героя анимационного фильма «Гринч» дублирует Бенедикт Камбербэтч, а украинским зеленым мохнатым отшельником стал Сергей Бабкин. Также в озвучивании новой анимации приняла участие Нина Матвиенко. Ей досталась роль мэра сказочного городка Хтовск.

По словам Бабкина, перевоплощение у микрофона в зеленого ворчуна далось ему нелегко.



«Мне очень повезло: кроме того, что я дублировал такое странное существо, я, по сути, дублировал одного из своих любимых актеров – Бенедикта Камбербэтча, который озвучивал Гринча в оригинале, – комментирует Бабкин. – Я и не представлял, что это настолько тяжелый и напряженный процесс. После трех дней записи болела каждая мышцы. Чтобы сказать фразу максимально четко интонационно и в характере, ты напрягаешь все тело.Гринч чрезвычайно эмоциональный и сложный персонаж. В нем есть развитие. На протяжении всей истории он меняется, и в конце этого уже совсем другой внутренний мир – не такой, как в начале. Даже не можешь себе представить, что это одно и то же существо. Поняв, почему он такой, вы бесспорно его полюбите».

Напомним, что «Гринч» — анимационный фильм, созданный по мотивам на книги Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество», а также ремейк одноимённого кинофильма 2000 года. Мировая премьера состоялась 9 ноября 2018 года и совсем скоро, 20 декабря комедия выйдет и в украинский прокат.