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    Жизнь

    Регина Тодоренко впервые стала мамой

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    Регина Тодоренко и Влад Топалов - Регина Тодоренко впервые стала мамой
    Регина Тодоренко и Влад Топалов

    Известная телеведущая и певица родила сына

    Экс-ведущая популярного шоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко родила сына. Как сообщает издание Peopletalk, мама и малыш чувствуют себя хорошо. Также сообщается, что отец ребенка - Влад Топалов был рядом с Региной и поддерживал ее во время родов в одной из московских клиник.

    По информации СМИ, малыш родился в 15.23 по московскому времени. Вес мальчика - 3690 кг, рост 59 см.

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    Регина Тодоренко

    Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов начали встречаться во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард». 

    «В минувшем году состоялся мой театральный дебют, благодаря которому я обрела любимого мужчину. Режиссер спектакля «Заложи жену в ломбард» Сергей Рост утвердил нас с Владом Топаловым на главные роли. Я так радовалась, когда получила предложение. Но даже не предполагала, как оно перевернет мою жизнь», - рассказала звезда в одном из интервью.

    Папарацци долгое время охотились за влюбленными и им удалось заснять Регину и Топалова в объятиях друг друга.  Спустя некоторое время, пара официально подтвердила роман.  

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