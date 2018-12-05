Украинская певица снялась в откровенной фотосессии с Егором Степаненко из «Топ-модели по-украински»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Экс-солистка группы «Пара Нормальных» Аня Добрыднева разделась для эффектного фотосета

Самый мужественный участник проекта «Топ-модель по-украински» – нарасхват. Причем зачастую Егора Степаненко приглашают позировать, как минимум, с голым торсом. Еще бы – чего прятать под одеждой его многочисленные татухи и кубики пресса.

«После проекта на меня посыпались заказы, – рассказал Егор Степаненко во время онлайн-конференции на сайте Нового канала. – Поработал практически со всеми фотографами, с которыми познакомился во время съемок в реалити. На обложку Vouge я еще не попал, но снялся для нескольких кампейнов. Например, с Ариной Любителевой для бренда Bay by Bayton».

Егор уверяет – на проект он пошел не ради подписчиков в соцсетях и не чтобы стать модным блогером. Он хотел попробовать себя в моделинге. И, судя по всему, у парня все получается. Сейчас он совмещает работу моделью с учебой в универе. Собирает портфолио и планирует поехать работать за границу по контракту.

«Жизнь завертелась, и мне это очень нравится, – говорит Егор. – Я раньше и подумать не мог, что, к примеру, буду сниматься в рекламе нижнего белья вместе с экс-вокалисткой «Пара Нормальных» Аней Добрыдневой. Там работали еще две модели – парень и девушка. На девушках было красивое нижнее белье, на нас со вторым парнем – брюки. Было горячо! И вышло неплохо».