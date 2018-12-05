Театр Александра Маламуда еще раз показал «Серенаду солнечной долины»



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Джаз-бенд, топовые украинские актеры и танцевальные номера – все это увидели зрители 2 октября на сцене Октябрьского дворца

Музыкальный спектакль «Серенада Солнечной долины», который совсем недавно презентовал на сцене Октябрьского дворца новоиспеченный Театр Александра Меламуда, вновь собрал полный зал.

Музыка талантливого Гленна Миллера в живом исполнении джаз-бэнда имени Джульетты Капулетти, авторские тексты песен по мотивам оригинальных, только живой вокал украинских актеров и не меньше 20 танцевальных номеров - все это поразило театралов.

«Музыкальный спектакль «Серенада Солнечной долины» — это совокупность тончайшего юмора, жизненного сюжета, романтики, живой музыки и драйва. Мюзикл со вкусом превосходной драматургии, блестящая актерская игра и безупречная режиссерская работа Семена Горова. Давно я не получала такого эстетического наслаждения искусством. Легкость и восторженные впечатления превзошли все ожидания», - так прокомментировала спектакль одна из зрительниц.

Стоит отметить, что главные роли сыграли Народные артисты Украины Ольга Сумская, Владимир Горянский и Алексей Вертинский, Заслуженный артист Украины Виталий Борисюк, талантливые Мирослава Филиппович, Александр Меламуд, Ксения Вертинская и Алиса Диалло.

Те, кто не успели насладиться «Серенадой Солнечной долины», можете не волноваться - у вас есть возможность насладиться еще одним необычным спектаклем. 13 декабря, в стенах Октябрьского дворца покажут сказку для взрослых «Дракон», по мотивам пьесы Евгения Шварца, которая сначала заставит весь зал смеяться, а после — задуматься.