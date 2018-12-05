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    Шоу-биз

    Театр Александра Маламуда еще раз показал «Серенаду солнечной долины»

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    Театр Александра Маламуда еще раз показал «Серенаду солнечной долины»

    Джаз-бенд, топовые украинские актеры и танцевальные номера – все это увидели зрители 2 октября на сцене Октябрьского дворца

    Музыкальный спектакль «Серенада Солнечной долины», который совсем недавно презентовал на сцене Октябрьского дворца новоиспеченный Театр Александра Меламуда, вновь собрал полный зал.

    Музыка талантливого Гленна Миллера в живом исполнении джаз-бэнда имени Джульетты Капулетти, авторские тексты песен по мотивам оригинальных, только живой вокал украинских актеров и не меньше 20 танцевальных номеров - все это поразило театралов.

    «Музыкальный спектакль  «Серенада Солнечной долины» — это совокупность тончайшего юмора, жизненного сюжета, романтики, живой музыки и драйва. Мюзикл со вкусом превосходной драматургии, блестящая актерская игра и безупречная режиссерская работа Семена Горова. Давно я не получала такого эстетического наслаждения искусством. Легкость и восторженные впечатления превзошли все ожидания», - так прокомментировала спектакль одна из зрительниц.

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    Театр Александра Маламуда еще раз показал «Серенаду солнечной долины»
    Театр Александра Маламуда еще раз показал «Серенаду солнечной долины»
    Театр Александра Маламуда еще раз показал «Серенаду солнечной долины»
    Театр Александра Маламуда еще раз показал «Серенаду солнечной долины»
    Театр Александра Маламуда еще раз показал «Серенаду солнечной долины»
    Театр Александра Маламуда еще раз показал «Серенаду солнечной долины»
    Театр Александра Маламуда еще раз показал «Серенаду солнечной долины»
    Театр Александра Маламуда еще раз показал «Серенаду солнечной долины»
    Театр Александра Маламуда еще раз показал «Серенаду солнечной долины»
    Театр Александра Маламуда еще раз показал «Серенаду солнечной долины»
    Театр Александра Маламуда еще раз показал «Серенаду солнечной долины»
    Театр Александра Маламуда еще раз показал «Серенаду солнечной долины»
    Театр Александра Маламуда еще раз показал «Серенаду солнечной долины»

    Стоит отметить, что главные роли сыграли Народные артисты Украины Ольга Сумская, Владимир Горянский и Алексей Вертинский, Заслуженный артист Украины Виталий Борисюк, талантливые Мирослава Филиппович, Александр Меламуд, Ксения Вертинская и Алиса Диалло.

    Те, кто не успели насладиться «Серенадой Солнечной долины», можете не волноваться - у вас есть возможность насладиться еще одним необычным спектаклем. 13 декабря, в стенах Октябрьского дворца покажут сказку для взрослых «Дракон», по мотивам пьесы Евгения Шварца, которая сначала заставит весь зал смеяться, а после — задуматься. 

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