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    Шоу-биз

    Вышел первый тизер одного из самых ожидаемых украинских фильмов

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    Скриншот видео - Вышел первый тизер одного из самых ожидаемых украинских фильмов
    Скриншот видео

    В художественном фильме покажут, как карпатские охотники во главе с Захаром Беркутом остановили нашествие монголов

    В сети появился первый тизер к исторической драме «Захар Беркут». Режиссерами картины выступили украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев («Киборги», «Хайтарма») и его американский коллега Джон Винн.

    В фильме показаны события 1241 года, когда монгольская орда, во главе с ханом Бурундаем, под конец своего завоевательного похода останавливается у подножья Карпатских гор, а несколько местных охотников - братья Беркуты - пробираются в их стан и освобождают пленных.

    Хан приходит в ярость и обещает уничтожить карпатские поселения: для этого он находит среди местных предателя, который открывает тайный проход в горах. Но горные охотники, под руководством Захара Беркута, знают как остановить многочисленную армию Бурундая.

    В прокат картина выйдет 10 октября 2019 года.

     

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