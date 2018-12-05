Вышел первый тизер одного из самых ожидаемых украинских фильмов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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В художественном фильме покажут, как карпатские охотники во главе с Захаром Беркутом остановили нашествие монголов

В сети появился первый тизер к исторической драме «Захар Беркут». Режиссерами картины выступили украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев («Киборги», «Хайтарма») и его американский коллега Джон Винн.

В фильме показаны события 1241 года, когда монгольская орда, во главе с ханом Бурундаем, под конец своего завоевательного похода останавливается у подножья Карпатских гор, а несколько местных охотников - братья Беркуты - пробираются в их стан и освобождают пленных.

Хан приходит в ярость и обещает уничтожить карпатские поселения: для этого он находит среди местных предателя, который открывает тайный проход в горах. Но горные охотники, под руководством Захара Беркута, знают как остановить многочисленную армию Бурундая.

В прокат картина выйдет 10 октября 2019 года.