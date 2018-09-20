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    Шоу-биз

    Скарлетт Йоханссон показала новую татуировку

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    Скарлетт Йоханссон&nbsp; - Скарлетт Йоханссон показала новую татуировку
    Скарлетт Йоханссон 

    Актриса украсила почти всю спину рисунком

    Скарлетт Йоханссон на красной дорожке «Эмми-2018»  привлекла внимание не только элегантным вечерним платьем и стильной прической, но и внушительных размеров татуировкой, которая с недавних пор украшает спину актрисы.

    Впервые татуировку на спине Скарлетт заметили еще во время съемок «Мстителей 4» в 2017 году – тогда все подумали, что это временный татуаж, но лишь сейчас благодаря открытой спине вечернего платья Йоханссон тату можно наконец-то рассмотреть поближе – пусть и не во всех подробностях. Видно, что татуировка отличается действительно большими размерами – похоже, что рисунок сделан на всю спину.

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    Изображение роз и шипов, возможно, связано с дочерью Скарлетт – 3-летнюю дочку актрисы от бывшего супруга зовут Роуз.

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