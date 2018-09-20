Эмма Стоун показала, что в джинсах тоже можно выглядеть по-богатому (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голливудская звезда знает толк в одежде

Казалось бы, что оригинального можно придумать с джинсами? Но красотка Эмма Стоун умеет носить обычный деним так, что хочется срочно повторить ее образ.

Актриса надела джинсы в духе ретро с завышенной талией классического темно-синего оттенка. Эту модель в традиционном американском стиле она сочетает с будуарной пижамой Fendi в мелкий принт, добавляя ноту женственности. Белые лодочки мэри-джейн позволят отправиться так и на свидание, и на коктейль.

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Джерело: Cosmopolitan