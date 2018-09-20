  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Эмма Стоун показала, что в джинсах тоже можно выглядеть по-богатому (фото)

    • Розсилка
    Эмма Стоун показала, что в джинсах тоже можно выглядеть по-богатому (фото)

    Голливудская звезда знает толк в одежде

    Казалось бы, что оригинального можно придумать с джинсами? Но красотка Эмма Стоун умеет носить обычный деним так, что хочется срочно повторить ее образ.

    Актриса надела джинсы в духе ретро с завышенной талией классического темно-синего оттенка. Эту модель в традиционном американском стиле она сочетает с будуарной пижамой Fendi в мелкий принт, добавляя ноту женственности. Белые лодочки мэри-джейн позволят отправиться так и на свидание, и на коктейль.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Эмма Стоун показала, что в джинсах тоже можно выглядеть по-богатому (фото)
    Эмма Стоун показала, что в джинсах тоже можно выглядеть по-богатому (фото)

     «Скотч» также рекомендует: Жизнь после «Отчаянных домохозяек»: как сейчас выглядит Сьюзан Дельфино? (фото)

    Джерело: Cosmopolitan

    мода и красота актриса модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ