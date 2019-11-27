Сын Ротару прокомментировал скандал вокруг выступлений певицы в России



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Приезд артистки в Россию вызвал широкий резонанс среди деятелей культуры страны-агрессора

По словам сына Ротару поддержала Алла Пугачева

Сын народной артистки Украины Софии Ротару Руслан Евдокименко в интервью российскому пропагандистскому изданию заявил, что певица не перечисляла деньги на войну в Донбассе, а концерт в России дает не ради наживы.

«Это явно какая-то заказная история, поскольку все обвинительные формулировки лживые абсолютно. От начала до конца», - заявил Евдокименко в интервью российскому изданию kp.ru.

Он также отметил, что приезд украинской певицы в Россию поддержали коллеги. По словам Ефименко, по телефону с Ротару связалось множество деятелей культуры, включая Аллу Пугачеву.

Напомним, София Ротару подтвердила свое участие в «Песне года – 2019», которая пройдет в Москве 7 декабря, а также в шоу «Легенды Ретро FM». В конце 2018-го певица отказалась участвовать в «Песне года» и отменила ряд выступлений в России из-за военного положения, введенного Петром Порошенко.

Приезд артистки в Россию вызвал широкий резонанс среди деятелей культуры страны-агрессора. Так, ведущая «Песни года» Ангелина Вовк заявила, что Ротару приехала «за деньгами».