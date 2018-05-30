Простые таксисты из Гонконга стали моделями модного бренда
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Розсилка
А говорят, что водители такси неряшливы и хамовиты
На днях модный бренд Helmut Lang представил новую рекламную кампанию Global Taxi, где моделями выступили простые таксисты из Гонконга.
Коллекция станет продолжением проекта Taxi Project, которую марка представила в декабре, создав лукбук с участием нью-йоркских таксистов.
Теперь же героями стали таксисты из Гонконга, рассказавшие о себе и о своей профессии. Коллекция же дополнилась новыми моделями футболок и толстовок.
Джерело: graziamagazine.ru