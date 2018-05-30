Роскошная коллекция Louis Vuitton Resort 2019: фото лучших образов

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Louis Vuitton Resort 2019

Весной все модные подиумы захватывают самые известные мировые бренды с показами круизных коллекций

Стало известно, что Николя Жескьер продлил контракт с Louis Vuitton. Показ новой коллекции Resort на юге Франции в музее Fondation Maeght стал пятым в его карьере и пока что самым независимым по настроению, пропитанным духом 1980-х.

Новая круизная коллекция Resort 2019 поразила гостей показа неожиданными костюмами, напоминающими героев «Звездных войн», стильными платьями в стиле 80-х и обувью с характерной подошвой. В новой коллекции преобладали классические оттенки: коричневый, серый, черный и белый.

Топы и блузы, расшитые пайетками пиджаки, объемные жакеты в перьях, плиссированные структурные платья, трикотажные свитера — все с акцентом на плечи и рукава. Но самым эффектным акцентом коллекции стала новая вариация кроссовок Archlight, которые в этом сезоне Жескьер превратил в кроссовки-ботфорты или кроссовки-чулки до середины бедра.

В коллекции также появился новый принт — результат коллаборации Жескьера с Грейс Коддингтон — бывшим директором отдела «Мода» американского издания Vogue. Поверх монограммы LV напечатали эскизы котов, которые рисует Грейс, и собачку Жескьера, а сам принт перенесли на сумки и аксессуары.

В качестве локации для показа выбрали двор музея современного искусства Fondation Maeght во французском городке Сен-Поль-де-Вансе.

Джерело: buro247.ua