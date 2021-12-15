63-летняя Мадонна поработала уборщицей в кинотеатре (фото)

Певица так вдохновилась фильмом, что взялась за тряпку

Мадонна опубликовала сегодня в Instagram серию снимков из кинотеатра. На одном из кадров певица моет шваброй пол.

Поклонники певицы говорят, что такой перфоманс случается с Мадонной не впервые, Было такое и в прошлом году, только бегала со шваброй она в вечернем платье. Фото: instagram.com/madonna

«Посмотрела фильм «Лакричная пицца». Почувствовала себя такой вдохновленной, что пришлось убрать кинотеатр», – подписала она публикацию.

Снимки Мадонны собрали больше 155 тысяч лайков. На Instagram певицы подписаны более 17 миллионов человек.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Мадонны опубликовала в соцсети провокационную фотосессию. Снимки Лурдес Леон вызвали бурную реакцию у интернет-пользователей. Мнения разделились: одни пришли в восторг от фото, другие, наоборот, раскритиковали девушку за вульгарность.