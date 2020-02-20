Солистка The Hardkiss рассказала о новой песни «Косатка»



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Украинская группа The Hardkiss выпустила новый трек

В новом сообщении Юлия Санина на своей странице в Instagram объяснила, о чем они поют в этой песне. По ее мнению, это песня о мечтах, которым так и судились только ими остаться.

К теме: The Hardkiss выпустили новый музыкальный трек «Косатка» The Hardkiss выпустили новый музыкальный трек «Косатка».

«Погружение в прямом и переносном смыслах. Это рассказ человека, который хочет увидеть мир другими глазами, посмотреть на вещи с другой точки зрения. Побыть кем-то другим, а именно – касаткой. У каждого из нас, в отличие от животных, множество возможностей, но, к сожалению, используем мы их так редко. Эта песня о мечтах, которым суждено остаться лишь мечтами», – говорится в сообщении.

Кроме объяснения смысла песни, звезда оставила три фотографии со съемок клипа к песне «Косатка», автором которых стал Андрей Максимом.

На фотографиях особенно выделялась солистка группы, ведь для ее экранного образа подобрали длинные белокурые волосы, необычный костюм и аксессуар на голову. Музыканты, в противовес ей, предстали в обыденных нарядах.