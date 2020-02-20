Фото украинского Розового озера попало в финал престижного конкурса



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Украинец будет сражаться за победу с участниками из 163 стран

Снимки одесского фотографа Евгения Самученко представлены на одном из крупнейших мировых фотоконкурсов - Sony World Photo Awards. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Искренне рад представить Украину в Профессиональной категории этого конкурса своей серией At the Pink Planet, которая полностью снята в Украине. Отмечу что конкуренция на этом конкурсе очень высокая - в этом году на конкурс было представлено 135000 снимков из 163 стран», - написал Самученко.

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Фотограф из Одессы продемонстрировал серию работ, полностью отснятую в Украине. На его фото зафиксировано одно из природных украинских чудес – соляные озера на Херсонщине. Летом вода в этих водоемах имеет розовый, местами красный цвет из-за специальных микроводорослей.

В описании к фото Евгений Самученко отметил: «Когда впервые видишь розовые озера в Херсонской области в Украине, складывается впечатление, что смотришь на другую планету. Летом микроскопические водоросли заставляют воду становиться розового цвета. Сверху трудно посмотреть на озера, поэтому я использовал дрон, чтобы передать атмосферу этого необычного места».