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    Фото

    Тина Кароль показала силу макияжа

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    Тина Кароль показала силу макияжа

    Тина показала мастерство преображения во время нанесения макияжа

    На странице звезды в социальной сети Instagram появились интригующие кадры, на которых артистка решила показать себя в стильном образе

    На новых кадрах, которые Кароль представила на странице в Instagram, как позировала во время нанесения макияжа. Сама Тина показана чуть со стороны с кисточкой в руках и распущенными волосами.

    Причем неделю тому назад артистка выставила похожий, однако более примечательный кадр. Также отметим, что в данном фотосете ярким акцентом в образе Кароль стало глубокое декольте, похоже, на звезде надето лавандовое платье.

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    Тина Кароль показала силу макияжа
    Тина Кароль показала силу макияжа

    При этом заметно, что звезда весьма удачно дополнила образ естественным, почти незаметным макияжем без акцента на губах, но с подведенным глазами.

    знаменитости фотография Тина Кароль Instagram время
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