Тина Кароль показала силу макияжа
Тина показала мастерство преображения во время нанесения макияжа
На странице звезды в социальной сети Instagram появились интригующие кадры, на которых артистка решила показать себя в стильном образе
На новых кадрах, которые Кароль представила на странице в Instagram, как позировала во время нанесения макияжа. Сама Тина показана чуть со стороны с кисточкой в руках и распущенными волосами.
Причем неделю тому назад артистка выставила похожий, однако более примечательный кадр. Также отметим, что в данном фотосете ярким акцентом в образе Кароль стало глубокое декольте, похоже, на звезде надето лавандовое платье.
При этом заметно, что звезда весьма удачно дополнила образ естественным, почти незаметным макияжем без акцента на губах, но с подведенным глазами.