Тина Кароль показала силу макияжа



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Тина показала мастерство преображения во время нанесения макияжа

На странице звезды в социальной сети Instagram появились интригующие кадры, на которых артистка решила показать себя в стильном образе

На новых кадрах, которые Кароль представила на странице в Instagram, как позировала во время нанесения макияжа. Сама Тина показана чуть со стороны с кисточкой в руках и распущенными волосами.

Причем неделю тому назад артистка выставила похожий, однако более примечательный кадр. Также отметим, что в данном фотосете ярким акцентом в образе Кароль стало глубокое декольте, похоже, на звезде надето лавандовое платье.

При этом заметно, что звезда весьма удачно дополнила образ естественным, почти незаметным макияжем без акцента на губах, но с подведенным глазами.