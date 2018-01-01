Суд снял все обвинения с Джима Керри по делу о самоубийстве его возлюбленной

На протяжении почти трех лет голливудский актер находился под подохрением

С актера Джима Керри сняты обвинения по делу о самоубийстве его бывшей подруги, ирландского визажиста Катрионы Уайт. Девушка покончила с собой в сентябре 2015 года в возрасте 30 лет, приняв повышенную дозу медицинских препаратов. Родственники Катрионы, мать Бриджит Свитман и муж Марк Бертон, после ее смерти обвинили Джима в том, что он снабжал ее



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джим Керри

На протяжении почти трех лет голливудский актер находился под подохрением

С актера Джима Керри сняты обвинения по делу о самоубийстве его бывшей подруги, ирландского визажиста Катрионы Уайт. Девушка покончила с собой в сентябре 2015 года в возрасте 30 лет, приняв повышенную дозу медицинских препаратов. Родственники Катрионы, мать Бриджит Свитман и муж Марк Бертон, после ее смерти обвинили Джима в том, что он снабжал ее психотропными лекарствами, с помощью которых она и решила уйти из жизни, а кроме того, заразил венерическими заболеваниями.

«Я должна посмотреть на твое медицинское заключение. Мне нужно немного поработать над этим листом, прежде чем я покажу его ему», - отправила Катриона сообщение подруге, имя которой в прессе не называется.

В прошлом году Джим Керри рассказывал, что в период их общения - с марта по август 2013 года - Катриона угрожала ему обратиться за помощью к журналистам. Девушка намеревалась обвинить Джима в том, что он заразил ее заболеваниями, передающимися половым путем, если он не заплатит ей "миллионы долларов".

Теперь, когда адвокат разыскал доказательства, что обвинения фальшивые, этот рассказ кажется убедительным. По заявлению представителя Керри, сделанному изданию The Hollywood Reporter, Джим «с надеждой смотрит в будущее и продолжает жить дальше».

А адвокат родственников Катрионы заявил, что в свете открывшихся фактов «у них в настоящее время нет никаких комментариев».

Джерело: Hello!