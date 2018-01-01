8 февраля в прокат выходит фильм о герое АТО певце Василии Слепаке

Документальная картина «Миф» расскажет о знаменитом артисте, который оставил карьеру оперного певца в Париже и отправился на фронт

На следующей неделе в прокат выходит украинский документальный фильм «Миф», который расскажет об украинском оперном певце Василии Слепаке, который бросил творчество ради того, чтобы воевать в АТО, сообщает «Главком». Режиссерами фильма выступили Леонид Кантер и Иван Ясний, которые ранее выпустили одну из наиболее ярких

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фильм «Миф»

Документальная картина «Миф» расскажет о знаменитом артисте, который оставил карьеру оперного певца в Париже и отправился на фронт

На следующей неделе в прокат выходит украинский документальный фильм «Миф», который расскажет об украинском оперном певце Василии Слепаке, который бросил творчество ради того, чтобы воевать в АТО, сообщает «Главком».

Режиссерами фильма выступили Леонид Кантер и Иван Ясний, которые ранее выпустили одну из наиболее ярких картин об АТО «Добровольцы божьей четы». Также в новой ленте присутствуют анимационные эпизоды, над которыми работал Юрий Журавель.

Авторы сочетают в фильме два жанра: кино и концерт. Использовано множество архивных видео, которые показывают героя в повседневной и на сцене. Также переплетаются две сюжетные линии, подобные настолько, что забываешь, где вымысел а где реальность. Одна – это рассказ Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов» о мальчике, который имел уникальный голос, и использовал его для борьбы с негодяями. А вторая – история о Василии, который положил свой голос и жизнь в борьбе за свою страну, так как не мог молчать.

«Василий родился во Львове, но впоследствии переехал во Францию, где прожил 19 лет. Там он имел все, что мы привыкли называть «счастьем»: имя, успешную карьеру на мировых оперных сценах, верных друзей и любовь.

Он принимал активное участие в Революции Достоинства, возглавив демонстрации во Франции, а впоследствии присоединился и к волонтерскому движению, помогая Украине. Казалось бы, делал более чем достаточно, как для человека творческой профессии.

Но Василий решил оставить сцену и карьеру в Европе и стать в ряды добровольцев, когда в его родную страну пришла война. Во время выполнения боевой задачи Василий «Миф» Слепак погиб от пули снайпера», - говорится в пресс-релизе.

Прокат фильма «Миф» будет проходить в 25 городах страны.