Кэри Маллиган раскритиковала кинопремию «Оскар» за игнорирование женщин-режиссеров



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Британская актриса Кэри Маллиган раскритиковала кинопремию «Оскар» за игнорирование женщин-режиссеров и выразила сомнение в правильности работы системы голосования

Звезда «Великого Гэтсби» заявила, что в этом году в категории «Лучший режиссер » номинированы пятеро мужчин. При этом, по словам знаменитости, за последние 12 месяцев вышло немало достойных фильмов, снятых женщинами.

В частности, Керри считает, что нельзя посмотреть фильмы «Стриптизерши» Лорин Скафарии, «Прощание» Лулу Ванг и «Маленькие женщины» Греты Гервиг, и не понять, что они заслуживают признания. Маллиган заподозрила, что члены жюри просто их не смотрели.

Последняя лента была выдвинута в номинации «Лучший фильм», однако работа самой Гервиг никак не была отмечена.

«Мне интересно, как вообще работает система с отправленными ста скринерами. Может, вам не стоит голосовать, пока вы не докажете, что видели каждый из них. Должен быть тест», – заявила актриса.

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на «Оскар» 13 января. За звание «Лучшего режиссера» поборются Мартин Скорсезе, Тодд Филлипс, Сэм Мендес, Квентин Тарантино и Пон Джун-хо. 92-я церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 10 февраля.

Джерело: variety.com