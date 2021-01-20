18-летний сын Дэвида Бекхэм в женской одежде впервые снялся для глянца

Юноша снялся для глянца в откровенном образе

Средний сын Виктории и Дэвида Бекхэм унаследовал от них выдающиеся внешние данные и фотогеничность. Это он продемонстрировал в своей дебютной фотосессии для мужской версии журнала Vogue. Молодому человеку выпала честь поработать с выдающимися деятелями модной индустрии. Фотографы – Мерт Алас и Маркус Пигготт. Этот дуэт славится яркими и порой весьма эротичными кадрами.

На одном снимке 18-летний Ромео предстал в эпатажном образе. Он примерил женский топ из весенне-летней коллекции бренда Supriya Lele и брюки на шнуровке из красной кожи. Штаны начинающего манекенщика были сильно спущены, а трусы-боксеры, наоборот, натянуты до пупка. Наследник четы Бекхэм в этом наряде похвастался прессом и бицепсами.

Друзья и поклонники Ромео пришли в восторг от кадра. Они поздравили его с успешным началом модельной карьеры. Некоторые также отметили, что юноша с возрастом становится всё больше похожим на мать.

«Бекхэмы решили завоевать мир моды? Съемка Ромео — серьезное заявление!», «Это круто!», «Одно лицо с Вики!», «Ромео поразителен! Это пушка!», «Вау, друг, у тебя супертело, зачет!», «Обалдеть... Ромео такой взрослый, выглядит старше Бруклина!», «Странный аутфит, но выглядишь круто!», «Девочки, спешу всех расстроить — у него есть любимая!», «Красавчик!» — написали восхищенные пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Веры Брежневой обескуражила фанатов откровенными фото.

Старшая дочь певицы Веры Брежневой 19-летняя Соня Киперман живет в Америке. Там девушка получает высшее образование и не упускает возможности похвастаться стройной фигурой в летних нарядах.