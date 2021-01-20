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    Шоу-биз

    Ирина Федишин умилила поклонников фото с 83-летней бабушкой

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    Певица Ирина Федишин - Ирина Федишин умилила поклонников фото с 83-летней бабушкой
    Певица Ирина Федишин
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Родной человек артистки отпраздновал день рождения

    Популярная украинская певица Ирина Федишин показала свою бабушку.

    Так, на странице в Instagram исполнительница опубликовала снимок с родным человеком, на котором нежно обнимала ее за плечи. Как сообщила артистка, 19 января бабушка празднует день рождения. Ей исполнилось 83 года.

    Под снимком исполнительница адресовала бабушке теплые поздравительные слова.

    instagram.com/irynafedyshyn/
    instagram.com/irynafedyshyn/

    «Моя бабушка! Сегодня ей исполнилось 83! Сколько тепла, заботы и любви она подарила нам, внукам! А сегодня оберегает нас своими молитвами. Пусть Господь дарует крепкое здоровье и счастливые годы жизни», - написала звезда

    Поклонники исполнительницы присоединились к поздравлению

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    Теги: знаменитости певица Ирина Федишин шоу-бизнес семья
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