  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Стали известны имена всех финалистов нацотбора на «Евровидение-2018»

    Музыкальные эксперты и телезрители определили лучших исполнителей второго полуфинала
    Вчера вечером музыкальные эксперты и украинские телезрители определили, кто из девяти участников второго полуфинала нацотбора будет бороться за возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», который в этом году состоится в столице Португалии. 17 февраля во втором полуфинале Нацотбора
    • Сьогодні, 07:04
    • Розсилка
    Национальный отбор на &laquo;Евровидение-2018&raquo;
    Национальный отбор на «Евровидение-2018»

    Музыкальные эксперты и телезрители определили лучших исполнителей второго полуфинала

    Вчера вечером музыкальные эксперты и украинские телезрители определили, кто из девяти участников второго полуфинала нацотбора будет бороться за возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», который в этом году состоится в столице Португалии.

    17 февраля во втором полуфинале Нацотбора сразились сразу 9 участников: Ingred, Melovin, Julinoza, Tayanna, Kadnay, Yurcash, Mountain, Breeze, Illaria и Dilemma.

    По результатам голосования профессионального жюри в составе Андрея Данилко, победительницы «Евровидения-2016» Джамалы, а также Евгения Филатова (The Maneken)  и смс-голосования телезрителей в финал национального отбора на престижный международный конкурс вышли Melovin, Tayanna, Kadnay.

    Теперь им предстоит выйти на сцену еще раз, 24 февраля.

    Напомним, что по результатам первого полуфинала бороться за возможность выступить на главной сцене Европы будут Vilna, The Erised и Laud.

    Scotch предлагает оценить выступления шести участников, которые выступят в финале Национального отбора на международной песенный конкурс «Евровидение-2018».

    Tayanna - Леля

    Kadnay - Beat Of The Universe

    Melovin - Under The Ladder 

    Laud – Waiting 

    Vilna – Forest song

    The Erised – Heroes

    Читайте також
    Евровидение 2018
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ