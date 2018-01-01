Стали известны имена всех финалистов нацотбора на «Евровидение-2018»

Музыкальные эксперты и телезрители определили лучших исполнителей второго полуфинала

Вчера вечером музыкальные эксперты и украинские телезрители определили, кто из девяти участников второго полуфинала нацотбора будет бороться за возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», который в этом году состоится в столице Португалии. 17 февраля во втором полуфинале Нацотбора



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Национальный отбор на «Евровидение-2018»

Музыкальные эксперты и телезрители определили лучших исполнителей второго полуфинала

Вчера вечером музыкальные эксперты и украинские телезрители определили, кто из девяти участников второго полуфинала нацотбора будет бороться за возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», который в этом году состоится в столице Португалии.

17 февраля во втором полуфинале Нацотбора сразились сразу 9 участников: Ingred, Melovin, Julinoza, Tayanna, Kadnay, Yurcash, Mountain, Breeze, Illaria и Dilemma.

По результатам голосования профессионального жюри в составе Андрея Данилко, победительницы «Евровидения-2016» Джамалы, а также Евгения Филатова (The Maneken) и смс-голосования телезрителей в финал национального отбора на престижный международный конкурс вышли Melovin, Tayanna, Kadnay.

Теперь им предстоит выйти на сцену еще раз, 24 февраля.

Напомним, что по результатам первого полуфинала бороться за возможность выступить на главной сцене Европы будут Vilna, The Erised и Laud.

Scotch предлагает оценить выступления шести участников, которые выступят в финале Национального отбора на международной песенный конкурс «Евровидение-2018».

Tayanna - Леля

Kadnay - Beat Of The Universe

Melovin - Under The Ladder

Laud – Waiting

Vilna – Forest song

The Erised – Heroes