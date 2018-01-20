Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Tayanna

Певица предпринимает вторую в своей карьере попытку попасть на этот престижный посенный конкурс

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала певица Tayanna (Татьяна Решетняк), пишет «Главком». Свою творческую карьеру она начала в 2006 году. С 2008 по 2011 она входила в состав группы «Горячий шоколад». После этого вплотную занялась сольной карьерой. В конце прошлого

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Tayanna

Певица предпринимает вторую в своей карьере попытку попасть на этот престижный посенный конкурс

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала певица Tayanna (Татьяна Решетняк), пишет «Главком».

Свою творческую карьеру она начала в 2006 году. С 2008 по 2011 она входила в состав группы «Горячий шоколад». После этого вплотную занялась сольной карьерой. В конце прошлого года она удостоилась премии M1 Music Awards в номинации «Прорыв года». На этой церемонии вручения музыкальных наград она исполнила песню «Шкода».

Это уже вторая попытка артистки попасть на «Евровидении». Впервые она пыталась получить право представлять нашу страну на этом песенном конкурсе в прошлом году. В ходе голосования она получила наивысшие оценки от членов жюри. Однако по итогам зрительского голосования заняла вторе место. Так что путевку на конкурс в результате получили O.Torvald.

А на «Евровидение-2018» певица подает свою песню «Леля», фрагмент которой ранее уже был представлен на одном из украинских телеканалов.

Продюсер певицы Алан Бадоев на своей странице в Instagram поделился видео, на котором запечатлен процесс записи украиноязычного трека. «Еще чуть-чуть и мы подарим нашу песню, чтобы будни были драйвовее», - написал он.

Допис, поширений Alan Badoev (@alanbadoev) 20 Січ 2018 р. о 5:08 PST

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля.