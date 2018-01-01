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    Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Laud

    Карьерой этого финалиста шоу «Голос страны» занимается продюсер Джамалы
    Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стал Владислав Каращук, который выступает под сценическим псевдонимом Laud. 20-летний артист начал свою творческую карьеру в 2016 году, пишет «Главком». Музыкант с пят лет занимает игрой на гитаре и с семи – вокалом. Окончил музыкальную
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 16:37
    • Розсилка
    <p>Laud</p>

    Laud

    Карьерой этого финалиста шоу «Голос страны» занимается продюсер Джамалы

    Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стал Владислав Каращук, который выступает под сценическим псевдонимом Laud. 20-летний артист начал свою творческую карьеру в 2016 году, пишет «Главком».

    Музыкант с пят лет занимает игрой на гитаре и с семи – вокалом. Окончил музыкальную школу в Киеве. В 2015 году выступал на Alfa Jazz Fest. В 2016 принял участие в шоу «Голос страны», в котором дошел до финала. Его тренером был Иван Дорн.

    Выпустил несколько музыкальных клипов на песни «Відчуваю», «Не залишай» и «У цю ніч». Выступал на разогреве в концерте Джамалы в Киеве.

    Влад Каращук является музыкантом в четвертом поколении. Его отец – кларнетист, мама и бабушка – пианистки, а дед – был самым молодым директором института им. Глиэра. Среди кумиров артиста особое место занимает Джастин Тимберлейк. Сейчас им как dance и хип-хоп проектом занимается продюсер Джамалы Игорь Тарнапольский.

    Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля.

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