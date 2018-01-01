Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Kadnay

Эффектные музыканты предпринимают вторую попытку получить путевку на престижный песенный конкурс

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала группа Kadnay. Коллектив был основан в 2012 году и работает в жанрах indie и electro-pop, пишет «Главком». Название группы произошло от фамилии фронтмена коллектива Димы Кадная, который также является автором слов и музыки для ее

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Kadnay

Эффектные музыканты предпринимают вторую попытку получить путевку на престижный песенный конкурс

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала группа Kadnay. Коллектив был основан в 2012 году и работает в жанрах indie и electro-pop, пишет «Главком».

Название группы произошло от фамилии фронтмена коллектива Димы Кадная, который также является автором слов и музыки для ее композиций. Гитарные и клавишные партии, а также бэк-вокал обеспечивает Фил Коляденко.

В конце 2014 года группа выступила свой дебютный альбом, в поддержку которого был проведен концертный тур по всей Украине. А в 2016 году вышла вторая пластинка под названием 23 floor. После него появилось три ярких музыкальных видео, которые иллюстрировали центральные хиты альбома: Symphony Of Love, Hitchcock и Empty Shades.

Впервые группа участвовала в Нацотборе на «Евровидение» в прошлом году. Тогда музыканты представили сингл Freedom In My Mind. Также в 2017 они проехали во стране с концертным туром и получили номинацию «Лучшая поп-группа года» по версии музыкальной премии Yuna.

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля.