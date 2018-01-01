Украинский певец Alekseev представит Беларусь на «Евровидении»

Музыканта поддержали не только зрители и жюри, но и участники этого песенного конкурса прошлых лет

Популярный украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) победил в Национальном отборе Белоруссия на участие в «Евровидении-2018». Лучший определялся путем голосования телезрителей и профессионального жюри. На путевку на песенный конкурс претендовало девять артистов, пишет «Главком». Alekseev исполнит на

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Alekseev

Музыканта поддержали не только зрители и жюри, но и участники этого песенного конкурса прошлых лет

Популярный украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) победил в Национальном отборе Белоруссия на участие в «Евровидении-2018». Лучший определялся путем голосования телезрителей и профессионального жюри. На путевку на песенный конкурс претендовало девять артистов, пишет «Главком».

Alekseev исполнит на «Евровидении-2018» композицию Forever. Ранее артист рассказывал, как его поддержали белорусские участники этого песенного конкурса прошлых лет – Алена Ланская, группа Naviband и Дмитрий Колдун, с которыми он познакомился на первом этапе национального отбора 11 января.

Ранее белорусские участники отбора требовали дисквалифицировать Никиту Алексеева из-за того, что его песня нарушает правила конкурса, поскольку была представлена задолго до отбора. В команде певца эти обвинения опровергли.

«Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии. А в прошлом году этот песенный конкурс проходил в Киеве с 7 по 13 мая.