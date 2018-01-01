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    Украинский певец Alekseev представит Беларусь на «Евровидении»

    Музыканта поддержали не только зрители и жюри, но и участники этого песенного конкурса прошлых лет
    Популярный украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) победил в Национальном отборе Белоруссия на участие в «Евровидении-2018». Лучший определялся путем голосования телезрителей и профессионального жюри. На путевку на песенный конкурс претендовало девять артистов, пишет «Главком». Alekseev исполнит на
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 09:52
    • Розсилка
    Alekseev
    Alekseev

    Музыканта поддержали не только зрители и жюри, но и участники этого песенного конкурса прошлых лет

    Популярный украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) победил в Национальном отборе Белоруссия на участие в «Евровидении-2018». Лучший определялся путем голосования телезрителей и профессионального жюри. На путевку на песенный конкурс претендовало девять артистов, пишет «Главком».

    Alekseev исполнит на «Евровидении-2018» композицию Forever. Ранее артист рассказывал, как его поддержали белорусские участники этого песенного конкурса прошлых лет – Алена Ланская, группа Naviband и Дмитрий Колдун, с которыми он познакомился на первом этапе национального отбора 11 января.

    Ранее белорусские участники отбора требовали дисквалифицировать Никиту Алексеева из-за того, что его песня нарушает правила конкурса, поскольку была представлена задолго до отбора. В команде певца эти обвинения опровергли.

    «Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии. А в прошлом году этот песенный конкурс проходил в Киеве с 7 по 13 мая.

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