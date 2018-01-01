Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Группа The Erised

Что необходимо знать о коллективе, который борется за право представлять Украину на песенном конкурсе

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала отечественная англоязычная группа The Erised. Она специализируется на электронной музыке, которая дополняется мощным вокалом. Коллектив выступает с 2014 года, а его первый сингл вышел в 2015-м в британском лейбле Med School Music, пишет

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Группа The Erised

Что необходимо знать о коллективе, который борется за право представлять Украину на песенном конкурсе

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала отечественная англоязычная группа The Erised. Она специализируется на электронной музыке, которая дополняется мощным вокалом. Коллектив выступает с 2014 года, а его первый сингл вышел в 2015-м в британском лейбле Med School Music, пишет «Главком».

Сами участники коллектива определяют свое звучание, как «живая электронная музыка». А жанр именуют – futurepop. Дебютный альбом группы «Room 414» вышел в 2016 году.

Лидером группы является вокалистка Соня Сухорукова. Вместе с ней выступают трое парней: барабанщик из «Бумбокса» Александр Люлякин, Игорь Кириленко (входящий также в группу Hidden Element) - гитара и Даниил Марин (Detail) - клавиши.

«После одного прослушивания их мини-альбома вы будете радоваться, что Med School поверил в них. На самом деле, красота их музыки еще больше впечатляет, когда вы задумаетесь о том, что в Украине сегодня очень непростая ситуация», - пишет британское издание об этом коллективе.

Рассказывая об одной из своих наиболее популярных песен Pray, солистка Соня Сухорукова отмечает: «Это трек о счастье. О том счастье, которое может прочувствовать только человек, пребывающий в состоянии влюбленности. В тот момент, когда для него ничего не существует, кроме любви. Но время деформирует даже самые теплые чувства, которые нам могли казаться вечными. Осознавая этот факт, будучи влюблены, мы внутри себя нередко просим о том, чтобы любовь длилась как можно дольше».

Жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок выступления участников в полуфиналах, состоится 19 января.

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля.