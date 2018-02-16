Участница «Евровидения» назвала фаворита украинского Нацотбора

Успешная грузинская певица предупредила, насколько нелегко будет отечественной артистке исполнять авторскую песню перед многомиллионной аудиторией

Перед вторым этапом Нацотбора на участие в «Евровидении» от Украины грузинская певица и актриса Софи Нижарадзе разместила в своем Instagram видео, в котором рассказала о собственном фаворите этого отбора. Кавказская артистка отметила, что наиболее высокие шансы на участие в конкурсе у певицы Tayanna, которая попытается попасть на



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Tayanna

Успешная грузинская певица предупредила, насколько нелегко будет отечественной артистке исполнять авторскую песню перед многомиллионной аудиторией

Перед вторым этапом Нацотбора на участие в «Евровидении» от Украины грузинская певица и актриса Софи Нижарадзе разместила в своем Instagram видео, в котором рассказала о собственном фаворите этого отбора. Кавказская артистка отметила, что наиболее высокие шансы на участие в конкурсе у певицы Tayanna, которая попытается попасть на международное шоу со своей песней «Леля».

Допис, поширений Sofia Nizharadze (@sofianizharadze) 15 Лют 2018 р. о 11:36 PST

В своем обращении Софи призналась, что исполнять свою авторскую песню всегда сложно. «Получай удовольствие от того, что ты расскажешь свою историю. Я очень надеюсь, что в этом году в Нацотборе в первую очередь победит украинская песня. Песня на украинском языке! Поэтому удачи тебе! Заставь танцевать не только свою страну, но и всю Европу», - пожелала грузинка.

Софи Нижарадзе представляла Грузию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2010 году. Тогда она исполняла песню Shine, с которой вошла в десятку исполнителей континента.

На сегодняшний день Софи совмещает карьеру певицы, автора песен, занимает судейское кресло в шоу "Х Фактор" и готовится к съемкам нового фильма, который скоро появится и в украинском прокате.

Второй тур Нацотбора состоится завтра 17 февраля.

Джерело: Ивона