Звезда «Однажды в… Голливуде» стала лицом новой коллекции Chanel Eyewear
Идея съемки — подчеркнуть индивидуальность каждого из героев через выбранные для них модели очков
Chanel Eyewear представили новую рекламную кампанию весна-лето 2020. В ролике, снятом известным фотографом агентства Art+Commerce Каримом Садли, приняли участие звезда «Однажды в... Голливуде» Маргарет Куэлли, французская актриса Изабель Аджани, музыканты Анжель и Себастьян Телье.
А также певец и дизайнер Фаррелл Уильямс, который давно сотрудничает с Chanel и даже разработал совместно с брендом коллекцию одежды и аксессуаров.
#CHANELEyewear весна-лето 2020 — настоящий манифест смелости и самовыражения. В кампании представили пять новых моделей очков, по-разному раскрывающих стиль и характер героев.
Так, Фаррелл Уильямс появляется в ролике в массивных геометрических очках с логотипом Chanel, а ребяческий романтизм Маргарет Куэлли подчеркнули очками в форме бабочки на жемчужной цепочке.