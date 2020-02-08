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    Звезда «Однажды в… Голливуде» стала лицом новой коллекции Chanel Eyewear

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    Звезда «Однажды в… Голливуде» стала лицом новой коллекции Chanel Eyewear

    Идея съемки — подчеркнуть индивидуальность каждого из героев через выбранные для них модели очков

    Chanel Eyewear представили новую рекламную кампанию весна-лето 2020. В ролике, снятом известным фотографом агентства Art+Commerce Каримом Садли, приняли участие звезда «Однажды в... Голливуде» Маргарет Куэлли, французская актриса Изабель Аджани, музыканты Анжель и Себастьян Телье.

    А также певец и дизайнер Фаррелл Уильямс, который давно сотрудничает с Chanel и даже разработал совместно с брендом коллекцию одежды и аксессуаров.

    #CHANELEyewear весна-лето 2020 — настоящий манифест смелости и самовыражения. В кампании представили пять новых моделей очков, по-разному раскрывающих стиль и характер героев.

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    Звезда «Однажды в… Голливуде» стала лицом новой коллекции Chanel Eyewear
    Звезда «Однажды в… Голливуде» стала лицом новой коллекции Chanel Eyewear
    Звезда «Однажды в… Голливуде» стала лицом новой коллекции Chanel Eyewear
    Звезда «Однажды в… Голливуде» стала лицом новой коллекции Chanel Eyewear
    Звезда «Однажды в… Голливуде» стала лицом новой коллекции Chanel Eyewear

    Так, Фаррелл Уильямс появляется в ролике в массивных геометрических очках с логотипом Chanel, а ребяческий романтизм Маргарет Куэлли подчеркнули очками в форме бабочки на жемчужной цепочке.

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