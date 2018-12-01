Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
-
Розсилка
В эти минуты в столичном Доврце Спорта проходит одна из самых ярких украинских премий M1 Music Awards. 4 Seasons
Уже четвертый год подряд музыкальный телеканал M1 награждает самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса.
Кроме вручения наград, сегодня на главной сцене выступят такие звезды как Тина Кароль, группа «Время и Стекло», Монатик, Настя Каменских, Alyosha, Alekseev, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ирина Билык, Mozgi, Nikina Lomakin, Kadnay, Оля Цибульская, Kazka и многие другие.
Как сообщает специальный корреспондент Scotch, который в данный момент находится в столичном Дворце Спорта, первые статуэтки получили:
- Тина Кароль получила специальную награду в рамках премии M1 Music Awards.4 Seasons за вклад в музыкальную индустрию.
- Группа Kazka, которая покорила престижные музыкальные чарты, победила в номинации «Прорыв года».
- Номинацию «Альтернатива» получила группа The Hardkiss
- В номинации «Золотой граммофон» победила экс-участница проекта «Танцы со звездами» и певица Michelle Andrade с треком Musica
- Победителем номинации «Червона рута» стал золотой голос Украины Александр Пономарев с композицией «Найкраща»
- Лучшими в номинации Dance Parade стал проект MARUV & BOOSIN с композицией Drunk Groove
Совсем скоро наши читатели узнают, кто получит награды в номинациях: «Хит года», «Проект года» и«Группа года».
Ну а пока украинские звезды переживают и готовятся к выходу на сцену, мы предлагаем взглянуть на фото знаменитостей на красной дорожке церемонии.
Фото: Александр Пилюгин, jetsetter.ua
Читайте также: Священники в баре и копы на Дарницком мосту: Майли Сайрус представила новый клип