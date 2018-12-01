Стали известны первые победители премии M1 Music Awards



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В эти минуты в столичном Доврце Спорта проходит одна из самых ярких украинских премий M1 Music Awards. 4 Seasons

Уже четвертый год подряд музыкальный телеканал M1 награждает самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса.

Кроме вручения наград, сегодня на главной сцене выступят такие звезды как Тина Кароль, группа «Время и Стекло», Монатик, Настя Каменских, Alyosha, Alekseev, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ирина Билык, Mozgi, Nikina Lomakin, Kadnay, Оля Цибульская, Kazka и многие другие.

Как сообщает специальный корреспондент Scotch, который в данный момент находится в столичном Дворце Спорта, первые статуэтки получили:

Тина Кароль получила специальную награду в рамках премии M1 Music Awards.4 Seasons за вклад в музыкальную индустрию.

Группа Kazka, которая покорила престижные музыкальные чарты, победила в номинации « Прорыв года».

Номинацию «Альтернатива» получила группа The Hardkiss

В номинации «Золотой граммофон» победила экс-участница проекта «Танцы со звездами» и певица Michelle Andrade с треком Musica

Победителем номинации «Червона рута» стал золотой голос Украины Александр Пономарев с композицией « Найкраща»

Лучшими в номинации Dance Parade стал проект MARUV & BOOSIN с композицией Drunk Groove

Совсем скоро наши читатели узнают, кто получит награды в номинациях: «Хит года», «Проект года» и«Группа года» .



