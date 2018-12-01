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    Шоу-биз

    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards

    • Розсилка
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards

    В эти минуты в столичном Доврце Спорта проходит одна из самых ярких украинских премий M1 Music Awards. 4 Seasons

    Уже четвертый год подряд музыкальный телеканал M1 награждает самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса.

    Кроме вручения наград, сегодня на главной сцене выступят такие звезды как Тина Кароль, группа «Время и Стекло», Монатик, Настя Каменских, Alyosha, Alekseev, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ирина Билык, Mozgi, Nikina Lomakin, Kadnay, Оля Цибульская, Kazka и многие другие.

    Как сообщает специальный корреспондент Scotch, который в данный момент находится в столичном Дворце Спорта, первые статуэтки получили: 

    • Тина Кароль  получила специальную награду в рамках премии M1 Music Awards.4 Seasons за вклад в музыкальную индустрию.
    • Группа Kazka, которая покорила престижные музыкальные чарты, победила в номинации «Прорыв года».
    • Номинацию  «Альтернатива» получила группа The Hardkiss
    • В номинации «Золотой граммофон» победила экс-участница проекта «Танцы со звездами» и певица Michelle Andrade с треком Musica
    • Победителем номинации «Червона рута» стал золотой голос Украины Александр Пономарев с композицией «Найкраща»
    • Лучшими в номинации Dance Parade стал проект MARUV & BOOSIN с композицией Drunk Groove
    Совсем скоро наши читатели узнают, кто получит награды в номинациях: «Хит года», «Проект года» и«Группа года».

    Ну а пока украинские звезды переживают и готовятся к выходу на сцену, мы предлагаем взглянуть на фото знаменитостей на красной дорожке церемонии.

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    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Стали известны первые победители премии M1 Music Awards
    Фото: Александр Пилюгин, jetsetter.ua

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