Перерезали провода: Концерт Макса Барских попытались сорвать



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Макс Барских facebook.com/denis.vasynovich

Продюсер украинского артиста и известный клипмейкер Алан Бадоев рассказал детали

Вчера на сцене МВЦ состоялся концерт украинского артиста Макса Барских. Но, по словам продюсера исполнителя, выступление пытались сорвать.

Как стало известно Scotch, во время исполнения первой композиции начались проблемы с аппаратурой, а на второй песне - звук пропал и концерт прошлось приостановить.

Команде Макса Барских удалось найти причину и устранить. Как оказалось, кто-то перерезал провода.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Концерт Макса Барских, оборвался звук на первой же песне...( Публикация от Legato (@legatocrosszeria) 29 Ноя 2018 в 12:19 PST

Несмотря на этот инцидент, концерт все-таки состоялся, но с огромной задержкой.

Этот факт очерь расстроил фанатов артиста и они оставили нелестные комментарии под постатами Алана Бадоева на его странице в соцсети.

«Чья вина - я не знаю.. Но я купил билет полгода назад, ждал шоу, а по итогу - в такси еду домой. Стоять на холоде зимой желания нет. «Спасибо» за шоу», «Я такой жести никогда не видела. Тупо час стоять входе. Очень хочется уехать», «Алан, почему 1000 человек стоит перед закрытыми дверями в 21.08? Нас не пускают. В чем дело?», «Ужасная организация. Простоять два часа на улице, на морозе. Толпа людей, все друг на друга давят. После первой песни пропала музыка и ждали еще 20 минут» , - так описывают вчерашний концерт Макса Барских поклонники.

В то же время сам продюсер артиста остался доволен и похвастался в сети снимками с шоу своего подопечного.

«Вчера состоялся больше, чем концерт и даже больше, чем премьера альбома. Вчера родилась железная команда. Макс, ты научился растворяться в людях», - поделился вчатлениями Алан Бадоев на своей странице в Instagram.