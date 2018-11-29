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    Шоу-биз

    Героиня сериала «Школа» снялась в клипе украинской группы

    • Розсилка
    Героиня сериала «Школа» снялась в клипе украинской группы

    Пока продюсеры украинского сериала заняты работой над новым сценарием, у актеров появилось свободное время для участия в других проектах

    Совсем недавно, одна из героинь сериала Анна Тринчер записала трек с забавным названием «Ржнмг», а сегодня стало известно о том, что Ирина Кудашова снялась в видеоклипе группы Cloudless.

    Как стало известно Scotch, дебютный видеоклип группы был снят на песню Vdchvt, которая стала саундтреком к популярному украинскому сериалу.

    «Мы долго вместе с режиссером думали над сюжетной линией, и выбрали Иру потому, что ее образ больше всего соответствует настроению музыки, что мы создаем. Это не грусть, это теплые воспоминания, внутренняя гармония и спокойствие», - рассказал музыкант коллектива Антон Панфилов.

    По словам режиссера клипа Александра Шкрабака, Ире Кудашовой удалось передать идею зрителю.

    «Путь к любви лежит через одиночество. Одиночество позволяет и даже помогает нам изучить, узнать и найти себя, стать целостными, независимыми и сильными, стать лучшей версией себя. Считаю, что только после таких изменений человек способен на настоящие чувства. Ира Кудашова, которая сыграла главную героиню, несмотря на юный возраст, прекрасно справилась с поставленной задачей и помогла передать нашу идею зрителю», - отметил режиссер.

    Джерело: ТСН

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