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    Шоу-биз

    Светлана Лобода поинтересовалась, похожа ли она на животное

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    Светлана Лобода - Светлана Лобода поинтересовалась, похожа ли она на животное
    Светлана Лобода

    Украинская певица удивила сеть новым вопросом

    Любительница фото с унитазом Светлана Лобода в социальной сети обратилась к подписчикам с необычным вопросом. Разместив в инстаграме снимок, на котором она позирует в окружении семи черных и белых королевских пуделей, артистка вспомнила забавный случай, произошедший с ней на работе.

    «Однажды в жесткой дискуссии, в порыве гнева, мой звукорежиссер обозвал меня: «а ты, а ты – колли!»», – пишет Лобода. Знаменитость добавила, что после выпада коллеги в тот же день появилась на концерте с новой прической.

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    Пользователи соцсети согласились, что Светлана с ее длинными светлыми локонами действительно напоминает рациозное животное. «Может, и колли! Только уж очень-очень красивая колли! А вообще-то ты – богиня», «Нет, ну какая колли – афганская борзая. Они мне с детства нравятся, да и сходства с длинноволосой девушкой больше», «Светочка, схожесть есть, общая черта – это грация», «Борзая , а не Колли. Если уж на то пошло», – рассуждают комментаторы.

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