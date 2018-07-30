Стало известно, кто напишет сценарий к сериалу «Властелин колец»



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Киноафиша

Студия Amazon официально объявила имена сценаристов, работающих над сюжетом сериала по мотивам вселенной Толкиена «Властелин колец»

Ими стали Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн («Стартрек: Бесконечность», «Годзилла против Конга»).

«Богатый мир, созданный Толкиеном, наполнен величием, мудростью и сердечностью. Мы невероятно счастливы, что Amazon подарил нам возможность оживить его заново. Мы чувствуем себя, как Фродо, уходящий из Шира – это начало самого главного приключения в нашей в жизни», - говорят сценаристы будущего проекта.

Напомним, что Amazon приобрела права на телевизионную адаптацию «Властелина колец» в прошлом году. Производство сериала обещает стать самым дорогостоящим в истории телеиндустрии. По предварительным прогнозам, сумма затрат составит 500 миллионов долларов.

Ожидается, что премьера фэнтези-сериала состоится не раньше 2021 года.

Джерело: Киноафиша