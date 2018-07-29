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    Шоу-биз

    Травмы не помеха: Том Круз по-прежнему будет выполнять каскадерские трюки самостоятельно

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    Том Круз - Травмы не помеха: Том Круз по-прежнему будет выполнять каскадерские трюки самостоятельно
    Том Круз

    Даже неудачное выполнение трюка и сломанная в итоге лодыжка не испугали Тома Круза

    В преддверии премьеры «Миссия невыполнима: Последствия» актер в интервью заявил, что планирует и дальше выполнять максимальное количество трюков самостоятельно – не прибегая к помощи дублеров-каскадеров.

    Круз к самому явлению травм относится крайне спокойно: «Когда занимаешься этим, что-нибудь подобное происходит». А режиссер фильма Кристофер МакКуорри добавил: «Если бы Том не выполнял трюки самостоятельно, это не была бы «Миссия: невыполнима» – ведь тогда на его месте мог бы быть абсолютно кто угодно».

    В интервью USA Today Том признался, что в момент травмы первое, о чем он подумал – это как закончить дубль: «Я повторял себе – «у меня перелом, я знаю, это перелом, просто продержись, пробеги мимо камеры, чтобы у нас получился дубль». Это и правда первое, что я подумал – надо продержаться до конца дубля».

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