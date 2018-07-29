Гэри Олдман сыграет отца странного семейства



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Гэри Олдман

Гэри Олдман присоединился к и без того звездному составу экранизации бестселлера А. Дж. Финн «Женщина в окне» от режиссера Джо Райта

Главная роль в остросюжетном детективе досталась Эми Адамс, она изобразит детского психолога. После личной трагедии она замыкается в себе, месяцами не выходит из дома, смешивает лекарства с алкоголем и шпионит за соседями.

Однажды она становится свидетельницей ужасного преступления, произошедшего в семье, живущей напротив. Но никто, включая полицию, не верит женщине. И она сама начинает сомневаться, не привиделось ли ей убийство.

Гэри Олдман перевоплотится в главу таинственного семейства Расселл, соседей главной героини. Его жену сыграет Джулианна Мур.

Добавим, что актер уже снимался у Джо Райта в биографической драме «Темные времена», роль в этом фильме принесла Олдману долгожданный «Оскар». Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/geri-oldman-sygraet-otca-strannogo-semeystva/

Джерело: Киноафиша