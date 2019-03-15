Michelle Andrade кардинально сменила имидж ради нового клипа



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Michelle Andrade

Украинская певица презентовала новую видеоработу

Подопечная продюсерского центра Алексея Потапенко (Потап) певица Michelle Andrade презентовала чувственную композицию Corazón, которая войдет в новый альбом.



По словам певицы, новая песня - это светлые воспоминания о любви.

«Этой песней я хочу донести каждому, что даже если сейчас раны свежи, настанет день, когда все будет Corazón- сердце заживет!», - так прокомментировала выход трека исполнительница.

Кроме этого, ради новой композиции Michelle Andrade кардинально сменила имидж - певица стала блондинкой.

«Образ блондинки помог мне посмотреть на себя со стороны и прожить эту историю снова чувствами другого человека», - отметила Michelle.