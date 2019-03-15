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    Шоу-биз

    Michelle Andrade кардинально сменила имидж ради нового клипа

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    Michelle Andrade - Michelle Andrade кардинально сменила имидж ради нового клипа
    Michelle Andrade

    Украинская певица презентовала новую видеоработу

    Подопечная продюсерского центра Алексея Потапенко (Потап) певица Michelle Andrade презентовала чувственную композицию Corazón, которая  войдет в новый альбом. 

     По словам певицы, новая песня - это светлые воспоминания о любви. 

    «Этой песней я хочу донести каждому, что даже если сейчас раны свежи, настанет день, когда все будет Corazón- сердце заживет!», - так прокомментировала выход трека исполнительница.

    Кроме этого, ради новой композиции Michelle Andrade кардинально сменила имидж - певица стала блондинкой.

    «Образ блондинки помог мне посмотреть на себя со стороны и прожить эту историю снова чувствами другого человека», - отметила Michelle. 

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