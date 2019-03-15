Хейтерам назло: победительница Нацотбора-2019 певица Maruv выступит в Тель-Авиве



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Maruv

Певица призналась, что она устала от того, что ее слова перекручивают в СМИ

Пару дней назад победительница Наотбора-2019 певица Maruv рассказала за кого будет болеть на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Но выбор артистки вызвал в сети волну негатива. Причиной этому стало то, что Maruv решила отдать своей голос представителю РФ - Сергею Лазареву, который по прогнозам букмекеров имеет не плохие шансы на победу.

«Признаюсь, я устала от того, что СМИ вырывают мои слова из контекста, чтобы повысить трафик своих ресурсов. Ситуация с конкурсом «Евровидение-2019», которая, казалось бы, давно забыта, каждый день возвращается ко мне новыми заголовками, приводящими в ступор.

Объясню последний раз: я очень давно знакома с Сергеем Лазаревым, который был моим наставником в украинском проекте «Голос країни-4», где я принимала участие 5 лет назад. Но, видимо, мое знакомство с ним стало крутой темой для спекуляций в заголовках нашей прессы.

За кого я голосую на «Евровидении»? Скажу вам так: я за бэнгер, который взорвет Европу! Каждому артисту, который выйдет на сцену в Тель-Авиве, желаю удачи, храбрости и победы! Я – за музыку!», - заявила артистка.

Кроме этого певица анонсировала концертное выступление на сцене Тель-Авива.

«В преддверии конкурса я выступлю с большим сольным концертом в Тель-Авиве 29 марта, и ещё больше людей смогут увидеть мое шоу и познакомиться с моим творчеством поближе. Bang!», - сказала Maruv в интервью iod.media.

Напомним, что в этом году Украина отказалась от участия в международном песенном конкурсе. Причиной стали отказы исполнителей ехать в Израиль из-за чрезмерной политизации Нацотбора-2019.

Стоит отметить, что если победа достанется представителю России, то Украина может отказаться от участия в конкурсе и в следующем году.