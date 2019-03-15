Звездным гостем пост-шоу «Холостяк. Как выйти замуж» станет Арсен Мирзоян



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Арсен Мирзоян с экспертами пост-шоу «Холостяк. Как выйти замуж»

Украинский артист и супруг Тони Матвиенко расскажет о счастье во втором браке

В эту пятницу сразу после второго выпуска романтического реалити «Холостяк» стартует пост-шоу «Как выйти замуж», во время которого ведущая Роза Аль-Намри выведает все секреты закулисья проекта, вместе с экспертами разберет действия участниц 9 сезона и выяснит, какие ошибки они допустили при построении отношений с Холостяком.

Звездным гостем пост-шоу станет популярный украинский артист и муж не менее известной певицы Тони Матвиенко Арсен Мирзоян. Он присоединится к постоянному эксперту и директору студии, создающей «Холостяк» Анне Калине и к психологу-сексологу Наталье Ежовой, которая станет постоянным участником проекта.

«У каждого человека есть свои стратегии в построении отношений, они могут быть как осознанные, так и не осознанные. Моя миссия в пост-шоу «Холостяк. Как выйти замуж» показать девушкам, какие из этих стратегий ошибочны и как это исправить. Мне бы хотелось, чтобы не только участницы, но и каждая девушка, посмотрев пост-шоу, для себя сделала выводы и внедрила этот урок из программы в свою жизнь, чтобы стать счастливее и найти мужчину своей мечты», - говорит Наталья.

Как удалось узнать Scotch, главной темой выпуска пост-шоу – «Груз прошлых отношений - угроза будущим или неповторимый опыт?». Мужское мнение в эфире телеканала Стб по этому поводу выскажет Арсен Мирзоян. Он, как никто другой знает, что такое второй брак и может ли он стать счастливым.