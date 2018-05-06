Стало известно в чем Меган Маркл пойдет к алтарю

Дизайнерами подвенечного платья, в котором Меган Маркл появится 19 мая в часовне Святого Георгия, стали британские кутюрье Ralph & Russo. Об этом изданию The Daily Mail сообщили сразу несколько источников в дизайнерских кругах. Сообщается, что кружевное платье традиционного для монарших свадеб фасона, вручную расшитое бисером, обошлось королевскому семейству в 135 тысяч фунтов. «Конечно, все понимают, что это слишком высокая цена для подвенечного платья. Но с другой стороны, это свадьба года, и сотни часов рабочей силы пошли на то, чтобы пришить каждый элемент вручную», - говорят инсайдеры.

Выбор Меган Маркл дизайнеров Ralph & Russo неслучаен: в платье этого бренда она позировала для официальных портретов по случаю помолвки. Подвенечный наряд, выполненный этими кутюрье, станет одним из двух свадебных образов невесты. Ожидается, что после церемонии венчания на вечернем приеме во Фрогмор-хаусе на территории Виндзорского большого парка Марк сменит свадебное платье на другой наряд. Предположительно, его дизайном занимается бывший креативный директор Burberry Кристофер Бейли или любимый бренд монаршей семьи Erdem.

А вот единственным, кто не желает ничего знать о нарядах невесты до самой свадьбы, оказался Гарри. Как заверяют инсайдеры, он хочет, чтобы образ, в котором он увидит Меган 19 мая, стал для него полным сюрпризом.

«Он так взволнован свадьбой и удивительно традиционен во всем», - приводит слова источника The Daily Mail.