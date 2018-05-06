  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Стало известно в чем Меган Маркл пойдет к алтарю

    Наконец-то стало известно, кто стал дизайнером свадебного платья невесты принца Гарри
    Вчера Кенсингтонский дворец в деталях рассказал о том, как будет проходить свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Сегодня стали известны подробности подвенечного наряда невесты. Дизайнерами подвенечного платья, в котором Меган Маркл появится 19 мая в часовне Святого Георгия, стали британские кутюрье Ralph & Russo. Об этом
    • Сьогодні, 17:07
    • Розсилка
    Меган Маркл
    Меган Маркл

    Наконец-то стало известно, кто стал дизайнером свадебного платья невесты принца Гарри

    Вчера Кенсингтонский дворец в деталях рассказал о том, как будет проходить свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Сегодня стали известны подробности подвенечного наряда невесты.

    Выбор Меган Маркл дизайнеров Ralph & Russo неслучаен: в платье этого бренда она позировала для официальных портретов по случаю помолвки. Подвенечный наряд, выполненный этими кутюрье, станет одним из двух свадебных образов невесты. Ожидается, что после церемонии венчания на вечернем приеме во Фрогмор-хаусе на территории Виндзорского большого парка Марк сменит свадебное платье на другой наряд. Предположительно, его дизайном занимается бывший креативный директор Burberry Кристофер Бейли или любимый бренд монаршей семьи Erdem.

    А вот единственным, кто не желает ничего знать о нарядах невесты до самой свадьбы, оказался Гарри. Как заверяют инсайдеры, он хочет, чтобы образ, в котором он увидит Меган 19 мая, стал для него полным сюрпризом.

    «Он так взволнован свадьбой и удивительно традиционен во всем», - приводит слова источника The Daily Mail.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ