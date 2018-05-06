Стало известно в чем Меган Маркл пойдет к алтарю

Выбор Меган Маркл дизайнеров Ralph & Russo неслучаен: в платье этого бренда она позировала для официальных портретов по случаю помолвки. Подвенечный наряд, выполненный этими кутюрье, станет одним из двух свадебных образов невесты. Ожидается, что после церемонии венчания на вечернем приеме во Фрогмор-хаусе на территории Виндзорского большого парка Марк сменит свадебное платье на другой наряд. Предположительно, его дизайном занимается бывший креативный директор Burberry Кристофер Бейли или любимый бренд монаршей семьи Erdem.
А вот единственным, кто не желает ничего знать о нарядах невесты до самой свадьбы, оказался Гарри. Как заверяют инсайдеры, он хочет, чтобы образ, в котором он увидит Меган 19 мая, стал для него полным сюрпризом.
«Он так взволнован свадьбой и удивительно традиционен во всем», - приводит слова источника The Daily Mail.