Протеин и смузи: В сети обсуждают диету принца Гарри

Эта диета была разработана лондонским специалистом Габриэлой Пикок. По утрам принца теперь ждут смузи-боулы, а на обед и на ужин он ест протеиновые блюда, при этом сигареты и алкоголь находятся под строжайшим запретом.

Вся Великобритания, да и весь мир, с нетерпением ждут королевской свадьбы. А западные СМИ с завидной регулярностью публикуют все новые и новые подробности торжественного события. Так, на днях в сети появились снимки кареты, в которой Меган Маркл и принц Гарри будут использовать в день свадьбы.

Стоит отметить, что именно эту карету можно было увидеть на церемонии бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.