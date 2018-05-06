Протеин и смузи: В сети обсуждают диету принца Гарри
Не только Меган Маркл решила сбросить несколько лишних килограмм перед торжественным событием
Меньше чем через две недели состоится долгожданная свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Как оказалось, не только невеста перед столь ответственным событием старается похудеть: озаботиться своим весом пришлось и принцу Гарри!
На днях стало известно, на какой диете сидит принц Гарри, чтобы сбросить 5 килограммов,
Сьогодні, 08:10
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Принц Гарри и Меган Маркл
Не только Меган Маркл решила сбросить несколько лишних килограмм перед торжественным событием
Меньше чем через две недели состоится долгожданная свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Как оказалось, не только невеста перед столь ответственным событием старается похудеть: озаботиться своим весом пришлось и принцу Гарри!
На днях стало известно, на какой диете сидит принц Гарри, чтобы сбросить 5 килограммов, но при этом набрать мышечную массу.
Эта диета была разработана лондонским специалистом Габриэлой Пикок. По утрам принца теперь ждут смузи-боулы, а на обед и на ужин он ест протеиновые блюда, при этом сигареты и алкоголь находятся под строжайшим запретом.
Вся Великобритания, да и весь мир, с нетерпением ждут королевской свадьбы. А западные СМИ с завидной регулярностью публикуют все новые и новые подробности торжественного события. Так, на днях в сети появились снимки кареты, в которой Меган Маркл и принц Гарри будут использовать в день свадьбы.