Странная русалка: Ким Кардашьян впервые за долгое время опубликовала провокативное фото



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Ким Кардашьян

38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст находятся в Японии

Один из главных модных инфлюенсеров США и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян порадовала поклонников пикантным снимком с костюмерной. На снимке видно, как Ким в сидя на полу в платье со змеиным принтом и глубоким вырезом, принимает соблазнительную позу. Видимо, инста-звезде не дает покоя слава ее старшей сестры Кортни, которая на днях снялась в очень откровенной фотосессии для мужского глянца.

Неизвестно, как воспринял это фото ее муж Канье Уэст, который высказывал свое недовольством тем, что супруга делает слишком нескромные фото. Свою привычку Ким оправдала рекламными целями. Звезда уде привыкла раздеваться в любой ситуации, когда нужно продать косметику, или баночку сока.

Напомним, 38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст находятся в Японии (к слову, их комфортабельный перелет на частном Boeing 747 спровоцировал целую волну негодования в сети). Основной целью этой поездки стала встреча с одним из выдающихся художников современности — Такаси Мураками.

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