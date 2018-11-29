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    Шоу-биз

    Странная русалка: Ким Кардашьян впервые за долгое время опубликовала провокативное фото

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    Ким Кардашьян - Странная русалка: Ким Кардашьян впервые за долгое время опубликовала провокативное фото
    Ким Кардашьян

    38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст находятся в Японии

    Один из главных модных инфлюенсеров США и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян порадовала поклонников пикантным снимком с костюмерной. На снимке видно, как Ким в сидя на полу в платье со змеиным принтом и глубоким вырезом, принимает соблазнительную позу. Видимо, инста-звезде не дает покоя слава ее старшей сестры Кортни, которая на днях снялась в очень откровенной фотосессии для мужского глянца.

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    Неизвестно, как воспринял это фото ее муж Канье Уэст, который высказывал свое недовольством тем, что супруга делает слишком нескромные фото. Свою привычку Ким оправдала рекламными целями. Звезда уде привыкла раздеваться в любой ситуации, когда нужно продать косметику, или баночку сока.

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    Странная русалка: Ким Кардашьян впервые за долгое время опубликовала провокативное фото
    Странная русалка: Ким Кардашьян впервые за долгое время опубликовала провокативное фото
    Странная русалка: Ким Кардашьян впервые за долгое время опубликовала провокативное фото
    Странная русалка: Ким Кардашьян впервые за долгое время опубликовала провокативное фото
    Странная русалка: Ким Кардашьян впервые за долгое время опубликовала провокативное фото
    Странная русалка: Ким Кардашьян впервые за долгое время опубликовала провокативное фото
    Странная русалка: Ким Кардашьян впервые за долгое время опубликовала провокативное фото
    Странная русалка: Ким Кардашьян впервые за долгое время опубликовала провокативное фото
    Странная русалка: Ким Кардашьян впервые за долгое время опубликовала провокативное фото
    Странная русалка: Ким Кардашьян впервые за долгое время опубликовала провокативное фото
    Странная русалка: Ким Кардашьян впервые за долгое время опубликовала провокативное фото

    Напомним, 38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст находятся в Японии (к слову, их комфортабельный перелет на частном Boeing 747 спровоцировал целую волну негодования в сети). Основной целью этой поездки стала встреча с одним из выдающихся художников современности — Такаси Мураками.

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