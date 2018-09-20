День Рождения Софи Лорен: знаковые фото известной итальянки



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Софи Лорен

Сегодня легендарной итальянке Софи Лорен исполняется 84 года

Жизнь Софи Лорен - классическая история золушки: девочка, которую воспитывала мать-одиночка, выросла в доме бабушки в провинциальном рыбацком городке близ Неаполя и жила в бедности.

В 14 лет Софи выиграла свой первый конкурс красоты и переехала с матерью в Рим. Там на одном из конкурсов она познакомилась с кинопродюсером Карло Понти, который позже станет ее мужем и лучшим другом. Ей было 16, ему 38, и он был женат.

Вокруг этого союза ходило много легенд. Кто-то говорил, что опытный продюсер Понти, только увидев Софи, тут же решил, что будет делать из нее секс-символ итальянского кино, и первые годы целенаправленно снимал ее только в ширпотребных фильмах, в большей части которых актриса появлялась полуобнаженной, к тому же, просил ее лечь под нож пластического хирурга.

Другие смаковали подробности того, как католическая церковь отказывалась давать развод Понти, и тот в течение десяти лет был в конфликте с самим Папой Римским. С тех пор, как Понти и Лорен познакомились, прошло более 70 лет, и факты уже давно обросли тоннами домыслов, но точно одно: мир получил именно такую Софи Лорен во многом благодаря Понти.

Для большинства Софи Лорен - воплощение всего итальянского. В большинстве фильмов она представала в амплуа простой, но сильной женщины, на долю которой выпадает множество испытаний.

Этот образ разглядел в ней режиссер Витторио де Сика - четырехкратный обладатель «Оскара», один из главных представителей итальянского неореализма.

Они работали вместе больше 20 лет, и в его фильмах Лорен переиграла все типажи - от смешливой неаполитанской лавочницы в «Золоте Неаполя» (1954) до вдовы-мученицы в «Чочаре» (1960). Последний до сих пор считается одним из главных фильмов актрисы: в 26 лет девушке удалось сыграть трагическую роль - вдовы и матери, бегущей от войны, чтобы спасти свою дочь.

Джерело: vogue.ua