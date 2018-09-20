В сети появились фото с необычной свадьбы, которая состоялась на фестивале Burning Man



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В августе в пустыне Блэк-Рок прошел фестиваль современного искусства Burning Man

В этом году главным лейтмотивом фестиваля стала тема «Я, робот» — прямая отсылка к произведениям Айзека Азимова.

И одна пара решила устроить прямо там, на фестивале, свадьбу в футуристическом стиле. Тем более, что невеста — дизайнер, а жених — визуальный художник и фотограф.

Жиль Бонулли — французский визуальный художник, его невеста Йоши Чурнак — дизайнер одежды родом с Ямайки, выросшая в Нью-Йорке. Они познакомились в 2015 году на вечеринке Burner в Нью-Йорке и сначала нашли общие темы для сотрудничества (это легко сделать, если одна устраивает модные показы, а второй фотографирует), а затем творческий союз перерос в нечто большее. Ребята вместе осуществили множество художественных проектов, и вот теперь решили оформить собственную свадьбу.

Футуристическая тема подошла как нельзя лучше. Были придуманы и спроектированы костюмы из замши и сатина кремового цвета. Жиль подал идею украсить их сложными векторными рисунками — для этого понадобилась лазерная резка ткани. Потом Йоши наложила детали костюмов на оптоволоконную ткань, а мультимедиа-художник Кирилл Шевяков сделал так, чтобы готовые костюмы светились и создавали незабываемое впечатление.

Свадебная церемония прошла на фоне мерцающей разными цветами скульптуры RadiaLumia. Фон был подобран как нельзя удачнее, и удалось даже синхронизировать то, как менялась подсветка скульптуры и свадебных нарядов. Получилась настоящая межгалактическая свадьба, на которой присутствовали боги и богини, случайно залетевшие в пустыню Блэк-Рок из каких-то далеких миров.

Подготовка к свадьбе так увлекла ее участников, что они решили в следующем году выпустить целую коллекцию свадебных нарядов, в которых классическая элегантность сочеталась бы с современными технологиями.

Ну а как это все происходило, можно посмотреть прямо сейчас.

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Джерело: BigPicture