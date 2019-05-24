  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Светлана Лобода трогательно поздравила младшую дочь с днем рождения

    • Розсилка
    Светлана Лобода - Светлана Лобода трогательно поздравила младшую дочь с днем рождения
    Светлана Лобода
    instagram.com/lobodaofficial

    Ровно год назад украинская певица стала мамой во второй раз

    Украинская певица Светлана Лобода редко публикует фотографии своей младшей дочери Тильды.

    Но сегодня артистка сделала исключение. На своих страницах в соцстях Лобода опубликовала снимок приуроченный к дню рождения малышки.

    «Нашей любви 1 год», - трогательно подписала снимок певица.

    Напомним, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой 24 мая 2018 года. Роды проходили в Лос-Анджелесе. 

    Рожала артистка в VIP-клинике Cedars-Sinai Medical Center, где появились на свет дети таких знаменитостей, как Мадонна, Виктория Бекхэм, Бритни Спирс и других.

    Элитная клиника считается одной из самых дорогостоящих в США. Стоимость родов в медучреждении обошлась Лободе примерно в 50 тысяч долларов.

    Перед родами Лобода жила в роскошной частной вилле в Лос-Анджелесе. При этом певица не теряла времени и продолжала заниматься творчеством. Она проводила время за роялем и писала новые песни.

    Читайте також
    Світлана Лобода фотография дети звезд Украинская музыка певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ