Светлана Лобода трогательно поздравила младшую дочь с днем рождения



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

Ровно год назад украинская певица стала мамой во второй раз

Украинская певица Светлана Лобода редко публикует фотографии своей младшей дочери Тильды.

Но сегодня артистка сделала исключение. На своих страницах в соцстях Лобода опубликовала снимок приуроченный к дню рождения малышки.

«Нашей любви 1 год», - трогательно подписала снимок певица.

Напомним, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой 24 мая 2018 года. Роды проходили в Лос-Анджелесе.

Рожала артистка в VIP-клинике Cedars-Sinai Medical Center, где появились на свет дети таких знаменитостей, как Мадонна, Виктория Бекхэм, Бритни Спирс и других.

Элитная клиника считается одной из самых дорогостоящих в США. Стоимость родов в медучреждении обошлась Лободе примерно в 50 тысяч долларов.

Перед родами Лобода жила в роскошной частной вилле в Лос-Анджелесе. При этом певица не теряла времени и продолжала заниматься творчеством. Она проводила время за роялем и писала новые песни.