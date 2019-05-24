  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Анна Седокова показала, как правильно позировать в купальниках и боди

    • Розсилка
    Анна Седокова показала, как правильно позировать в купальниках и боди

    36-летняя певица регулярно демонстрирует аппетитные формы

    Лето уже почти наступило — большинство девушек уже выбрали яркие купальники и готовятся к сезону отпусков. В этом смысле стоит обратить внимание на Instagram Анны Седоковой, которая мастерски носит облегающие боди, короткие топы и плавки, слитные купальники и микробикини.

    Помимо внушительной коллекции «для моря», певица умеет идеально позировать и демонстрировать достоинства своей фигуры. Например, Анна предлагает фотографироваться в зеркало в бархатных боди — можно записать короткое видео, подвигав бедрами.

    Звезда любить шутить над собой и призывает подписчиков не бояться делать также. Недавно она разыграла подписчиков «беременностью».

    Впрочем, в фотоискусстве у Анны тоже нет равных. Она предлагает поклонницам не стесняться позировать у бассейна или океана, сделав акцент на ягодицах или груди.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Анна Седокова показала, как правильно позировать в купальниках и боди
    Анна Седокова показала, как правильно позировать в купальниках и боди
    Анна Седокова показала, как правильно позировать в купальниках и боди

    Седокова также никогда не обращает внимание на негативные комментарии, которые частенько встречаются в ее аккаунте. Она призывает девушек радоваться жизни и концентрироваться только на позитивных моментах.

    «Правда разная, но я в этой жизни знаю один секрет привлекательности и он не зависит от размера твоей попы, наличия жира, веса, возраста. Это энергия внутри тебя. Это тепло, которое от тебя исходит. Это добро, которое ты излучаешь, когда рядом появляется он или она», — рассказала Анна.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    самые сексуальные певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ