Анна Седокова показала, как правильно позировать в купальниках и боди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

36-летняя певица регулярно демонстрирует аппетитные формы

Лето уже почти наступило — большинство девушек уже выбрали яркие купальники и готовятся к сезону отпусков. В этом смысле стоит обратить внимание на Instagram Анны Седоковой, которая мастерски носит облегающие боди, короткие топы и плавки, слитные купальники и микробикини.

Помимо внушительной коллекции «для моря», певица умеет идеально позировать и демонстрировать достоинства своей фигуры. Например, Анна предлагает фотографироваться в зеркало в бархатных боди — можно записать короткое видео, подвигав бедрами.

Звезда любить шутить над собой и призывает подписчиков не бояться делать также. Недавно она разыграла подписчиков «беременностью».

Джерело: graziamagazine.ru