Анна Седокова показала, как правильно позировать в купальниках и боди
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Розсилка
36-летняя певица регулярно демонстрирует аппетитные формы
Лето уже почти наступило — большинство девушек уже выбрали яркие купальники и готовятся к сезону отпусков. В этом смысле стоит обратить внимание на Instagram Анны Седоковой, которая мастерски носит облегающие боди, короткие топы и плавки, слитные купальники и микробикини.
Помимо внушительной коллекции «для моря», певица умеет идеально позировать и демонстрировать достоинства своей фигуры. Например, Анна предлагает фотографироваться в зеркало в бархатных боди — можно записать короткое видео, подвигав бедрами.
Звезда любить шутить над собой и призывает подписчиков не бояться делать также. Недавно она разыграла подписчиков «беременностью».
Впрочем, в фотоискусстве у Анны тоже нет равных. Она предлагает поклонницам не стесняться позировать у бассейна или океана, сделав акцент на ягодицах или груди.
Седокова также никогда не обращает внимание на негативные комментарии, которые частенько встречаются в ее аккаунте. Она призывает девушек радоваться жизни и концентрироваться только на позитивных моментах.
«Правда разная, но я в этой жизни знаю один секрет привлекательности и он не зависит от размера твоей попы, наличия жира, веса, возраста. Это энергия внутри тебя. Это тепло, которое от тебя исходит. Это добро, которое ты излучаешь, когда рядом появляется он или она», — рассказала Анна.
Джерело: graziamagazine.ru